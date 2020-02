WP Teleshow Poczta WP Pilot Program TV Menu Rozrywka

Najnowsze Popularne Wideo + 4 juliusz machulskiserialcanal+Mały Zgon 05-02-2020 (11:14) "Mały Zgon": Juliusz Machulski o kulisach powstawania serialu Mały Zgon to najnowsza produkcja oryginalna CANAL+. Jednym z reżyserów jest Juliusz Machulski, który po ponad 20 latach wraca do telewizji.... Rozwiń To nie jest serial Do których tros … Rozwiń Transkrypcja: To nie jest serial Do których troszeczkę nasze telewizję Las Polski widzę przyzwyczai To jest cena premium i możemy się Popuścić wodze fantazji I to zrobiliśmy To pierwszy serial No na pewno Canal Plus który jest równy Komediowe zacięcie Piotr Grabowski z kim jest podwójny główny bohater dwóch którzy wpadli na siebie Słowny To nagle zrozumieli że Życie już nie będzie takie samo jak było wcześniej Zwłaszcza że jeden z nich jest Objęty programem ochrony świat A drugi jest dyrektorem Więzienia żeńskiego Jeden ma więcej cechy pozytywnych drugi bardziej jest Nie udał się do koń I będziemy wiedzieli dlaczego Każda z postaci Na własny sposób jest pokręcone Nawet te dobra czy tak dalej Nie ma tu postaci jednoznacznie złych Jest dużo za to języków używanych w tym serialu bo to jest serio Europę Się toczy Twittera Także języków ja już sam naliczyła z 12 róż Będą napisy więc możesz nie ma Tak oryginalny scenariusz Pomysł na I szansa do zrobienia w warunkach po Do którego jeszcze nie próbowaliśmy Przemytu Znaczy kryminał z elementami komediowymi ale wstyd Bardziej Fargo Czy osa Czy Breaking Bad Jakby odnosząc się do tych jakby najwybitniejszych seriali zagranicznych Ale to marudy Mieliśmy szansę O podobnym jakby Splątani Ludzi dobrych i złych Dojeżdżający wbrew prawu I zgodnie z prawem Młody hista I Podręcznikowy przykład dobrego scenariusza Na początku jest mamy bohatera który przez Przeżywamy z nim jego Podróż przez I na końcu drogi jest już innym