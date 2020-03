WP Teleshow Poczta WP Pilot Program TV Menu Rozrywka

Rozrywka Talent Show

Talent Show Publicystyka

Publicystyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Seriale Polskie

Seriale Polskie Seriale Zagraniczne

Seriale Zagraniczne Katalog Programów

Katalog Programów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Katalog Seriali

Katalog Seriali Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 anna seniukcanal+Mały Zgon 3 godziny temu "Mały Zgon": Anna Seniuk o roli Teresy w serialu Machulskiego Anna Seniuk wcieliła się w rolę Teresy, uzależnionej od alkoholu i papierosów kobiety, matki głównego bohatera. Opowiedziała nam o swojej... Rozwiń No Właściwie z jednego powodu po p … Rozwiń Transkrypcja: No Właściwie z jednego powodu po prostu zaproponował mi to Juliusz Machulski Więc to jest główny powód reszta to są zupełnie pomniejsze Bobo Scenariusz obsada terminy to w ogóle nie wchodziło w grę żeby się nad tym przez chwilę zastanawiała pani Z panem Juliuszem już spotkaliśmy się panel W pracy telewizyjnej więc ja w Ciemno już jak usłyszałam nazwisko Julii Głos w słuchawce będzie biorę to i właściwym mogła mnie czytać scenariusz Ale jak przeczytałam to po prostu Bardzo mnie to Zaskoczyło nawet powiedziałabym ita Zgrubienie patrzy Niemożliwe to jest taki scenariusz Biorę to na tej kwiata jeszcze Pod kątem mojej roli nie dużej roli ale bardzo Fantastycznie napisane i z charakterem to jest Nie postać teraz mamusia głównego bohatera mamusia gangstera między innymi ale Jednymi to państwo zobaczą dlaczego to I ta postać ujęła mnie bardzo że Zrywała ze mnie ten Obraz Taki pani Ani miłej ciepłej która grata Mamuś żony babcię i takie fajne osoby Miłe No aktor jest oczywiście Miło mi grać miły ale aktualnie tylko jest od jednej roli takiej od je Generali Jak zobaczyłam że to jest bardzo Specyficzna Z charakterem To myślę sobie no to jest wyzwanie zbieramy Anny Seniuk tutaj obraz zdzierany Zmagamy się z Teresą co to jest Co to jest ja się pytam Koniak w koniu Która sąsiadka kto przynosi Mówiłaś jej o twoim ostatnim zawale Nie Mamo to cholera Teresa nie chce Oczywiście teraz wyjawiać i Ale jest to osoba żywiołowa powiedziałabym Obarczona pewnymi słabościami bardzo wieloma słabościami i to bardzo Wyrazistymi na swoje słabości 2 na p Ale przy tym Co Pozwala jej na wszystkie ekstrawagancja Ma po prostu poczucie humoru a ja sobie to cenie i w życiu I w filmie i w rolach i w postaciach które grają I które mają poczucie humoru potrafię się śmiać z siebie z Potrafi genialnie puentą Oczywiście mówię Teresa ale to jest scenariusz Juliusz Wspaniale napisał Pod tym kątem i tato poczucie humoru Tereski mnie bardzo ujęło polubiłam ją Więc może kiedy indziej na siebie zaprosisz No ale to nie jest taka jednoznaczna postać Ta postać Teresy jest również owiana pewną tajemnicę Które Rąbki Odkrywamy z odcinka na odcinek I sądzę że jeszcze nie jest odkryta do końca Jeżeli będziemy mieli szansę odkryć do końca No to jeszcze się państwo dowiedzą niejednego Od Także myślę że to było bardzo piękne fantastyczne wyzwanie Jestem bardzo szczęśliwa Mogłabym Tako ECU Z takimi przyjaciółmi jak to Spotkać się Dobra waga My jesteśmy z Juliuszem już taką Ekipą Która już swoje Trochę wie I która umie się porozumiewać jakby bez Bez żadnych specjalnych oporów Jeżeli mam sobie coś do powiedzenia to mówimy jeżeli Jesteśmy przygotowani do do do Do pracy Myślę że Ja przychodzę z propozycjami które albo Juliusz kupuje albo Albo mówi że że może na kiedy indziej sobie zostawimy i to jest krótka rozmowa i to jest tak Komfort z tego grania z Juliuszem Który na planie jest nie krzyczy nie obraża aktorów nie bije Jest po prostu bardzo ciepłym i kontaktowym reżyserem Także mam szczęście do reżyserów Siłą tego tego tego serialu jest to Ja nie mówię że w przeciwieństwie do wszystkich innych ale dowie Innych jest po prostu bardzo silny I bardzo dobry Mocny scenariusz Który napisany jest świetnie z Bartkiem i Meandrami I z wyrazistymi charakterami Co jest według mnie najważniejsze Wspaniałym dialogiem Nie ma tam jakby w tym dialogu miejsc Pusty czyli na przeczekanie na czas Że tak Seliga wędzimy o pogodzie że do chmury tak ładne będzie też nie nie będzie chyba za śmieci i Oczywiście snuć tam kilka mi To nie mamy czasu na takie Dial Także ten serial jest Błyskotliwym pokazy dialogu Jaki powinien być W serialu imprezie Strona już nie umie poza aktor W całej spe Wspaniały