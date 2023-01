Karpiel-Bułecka zasugerował, że "Taniec z gwiazdami" jest ustawiony. Maserak reaguje na jego słowa

W jednym z najnowszych wywiadów Sebastian Karpiel-Bułecka wyznał, że producenci "Tańca z gwiazdami" proponowali mu udział w show aż 6 razy. Za każdym razem jednak odmawiał. Muzyk zespołu Zakopower zasugerował jednocześnie, że ukochane show Polaków jest... ustawione. - Miałem sześć razy propozycję, żeby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". I za każdym razem odmawiałem, a była to łatwa droga do popularności. Tym bardziej że gwarantowali mi, że tam będę jak najdłużej - powiedział w rozmowie z NaTemat.pl Karpiel-Bułecka. O komentarz do jego słów poprosiliśmy weterana "Tańca z gwiazdami" Rafała Maseraka. Czy gwiazdor Polsatu słyszał o takich zapewnieniach producentów show? Czy faktycznie obiecują gwiazdom, że będą tańczyć dłużej niż inni? Odpowiedź w naszym materiale wideo.