Polski przebój Netfliksa. Rzucił na kolana, widzowie chcą więcej

"Jeżeli scenariusz jest dobry, to już jest dużo łatwiej, a Kuba Rużyłło zrobił to świetnie. Potem dochodzi dwóch wybitnych komediowych reżyserów: Maciek Buchwald i Kordian Kądziela. Oni nas prowadzili i rozumieli, co działa. Pracowali też z montażystami, bo wiedzieli, jak i na tym etapie wydobyć timing. Do tego obsada – moi partnerzy są znakomici, a to, co zrobił Bartłomiej Topa, jest zjawiskowe. Mogliby uścisnąć dłonie ze Stevem Carellem, bo to jest ten sam poziom co Michael Scott z "The Office" – powiedziała aktorka.