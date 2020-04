Wojciech Mann wystąpił w reklamie. Nawiązuje do odejścia z radia

Ostatnie tygodnie nie były łaskawe dla radiowej Trójki. Po zwolnieniu Anny Gacek ze stacji odeszło wielu jej kolegów po fachu. Był to akt solidarności z dziennikarką i jednocześnie protest przeciwko działaniom dyrekcji. Jedną z pierwszych osób, które zrezygnowały z pracy był Wojciech Mann.

Okazuje się, że Mann po odejściu z radia nie może narzekać na brak zajęć. Przygotowania do nowej pracy to jedno, ale dziennikarz zagrał również w reklamie piwa.

"Dziwnie tak bez prawdziwego radia" - zaczyna w spocie Mann, nawiązując do odejścia z Trójki.

Następnie pokazani są ludzie, którzy opowiadają, co robią podczas kwarantanny.

"Drodzy rozbitkowie, mam dla was garść melodii, do płaczu i do śmiechu" - kończy dziennikarz, a jego słuchacze sięgają po kufle piwa.