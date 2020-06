Wojciech Mann o prezydencie Dudzie. Mocne słowa

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

Wielu fanów dziennikarza przeważnie wtórowało krytyce ubiegającego się o reelekcję prezydenta, robiąc to w mniej lub bardziej eleganckim stylu. Było też jednak sporo głosów tych, którym nie podoba się coraz bardziej widoczne polityczne zaangażowanie Wojciecha Manna czy też Bogusława Lindy, który kilka dni temu, równie wymownie co Mann, z trzaskiem łamał długopis na Instagramie .

"Jeden z trzaskiem łamie długopis, drugi kontekst rozwija. Nie da się bez polityki? Co pięć lat cyrk dla mas. Może by tak sztuką? A jeśli nie sztuką to może kulturą by tak tu jeszcze Panowie, co?" - pytał jeden z krytyków dziennikarza.