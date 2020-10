WIECZORNE WYZNANIA PAZURY, WIDAWSKIEJ, DAUKSZEWICZA I GORNOSTAJ W PROGRAMIE MOONTALK, W ACTIVE FAMILY!

19 października zagości mężczyzna o wielkiej wrażliwości. Grzegorz Daukszewicz z prowadzącą Magdaleną Kasperowicz zna się od lat i nawet kiedyś ocalił jej życie. Jak? Tej historii musicie posłuchać w poniedziałkowym programie. Aktor opowie o swoim dzieciństwie, chodzeniu za mamą i nieśmiałości. Za co kochają go przyjaciele oraz tata? I jakimi wyznaniami wzruszyli go do łez? Będzie również o kobietach. Czym mogą go do siebie zrazić i jakie komplementy najczęściej od nich słyszy ? Czy już siebie polubił? O czym rozmawia w męskim gronie? Będzie również o słabościach, mierzeniu się z hejtem i odwadze do publicznego przyznania się do uzależnienia.