WIECZORNE OPOWIEŚCI MAJKI JEŻOWSKIEJ, ROBERTA JANOWSKIEGO, ANNY CIEŚLAK I WŁADYSŁAWA GRZYWNY!

Robert Janowski zaśpiewa specjalnie dla prowadzącej. A ona rozpłynie się i wzruszy niemal do łez. Opowieści Roberta o muzyce można słuchać w nieskończoność. Z kim by nigdy nie zaśpiewał i jakich piosenek nie lubi? Z kim się trudniej pracowało: z Edytą Górniak, Januszem Józefowiczem czy z Jackiem Kurskim? Co go irytuje i kiedy podnosi mu się ciśnienie? Będzie również rozmowa o jego wyuczonym zawodzie weterynarza, o motoryzacyjnych pasjach oraz o tym, jak na różne, niekonwencjonalne sposoby zgłębia muzykę. Te wszystkie rewelacje już 16 listopada o godz. 22.00, w programie Moontalk.