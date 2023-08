"Wiadomości" atakują Agnieszkę Holland. Wzięły "na tapetę" jej "obrazobórczy" film

Agnieszka Holland nie ukrywa krytycznego stosunku do PiS i podległej mu stacji telewizyjnej. Dlatego nie ma co liczyć na jej wyrozumiałość, szczególnie w kontekście swojego najnowszego filmu. "Zielona granica" to fabularna ilustracja kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, na której, według szacunków pozarządowej organizacji Grupa Granica, życie straciło co najmniej 50 osób. Ponadto aktywiści donoszą o regularnej przemocy wobec uchodźców i ich cierpieniu, na które polskie służby reagują biernie.