Wiadomo, kto uwielbia Rafała Brzozowskiego w TVP. Tej osobie zawdzięcza udział w Eurowizji?

Wydawało się, że z powodu odwołania zeszłorocznej edycji Eurowizji pomimo wyboru kandydatów, ich wysiłki nie pójdą na marne. Nie w przypadku Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę w 2020 r. Choć jeszcze kilka miesięcy temu zarzekano się, że to ona weźmie udział w tegorocznej edycji konkursu muzycznego, stało się inaczej . O udział w show walczyli też m.in. Sanah, Lanberry i Krystian Ochman. Nowym reprezentantem został Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride".

Nowe twarze TVP

- Rafał jest ulubionym piosenkarzem żony prezesa Kurskiego, a on z miłości do niej zrobiłby wszystko. To przecież miłość jego życia pobłogosławiona przez Pana Boga w Łagiewnikach. Prezes wierzy, że Brzozowski daleko zajdzie w konkursie. Poza tym bardzo ceni Rafała za to, że jest tak lojalny, miły i układny - zdradził pracownik telewizji w rozmowie z serwisem Plotek.pl.