W końcu ruszyły wypłaty dla artystów. Wnioskodawcy nie kryją rozczarowania

- W nowej wersji otrzymaliśmy mniej o ok. 60 tys. zł - mówi Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, który w pierwotnej wersji miał otrzymać 368 750 zł. - Jeszcze nie dotarły do nas te pieniądze, Ministerstwo ma na to 14 dni od podpisania umowy.