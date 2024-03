Urbańska zaczęła narzekać na zasady "The Voice Kids". Stonowali ją Tomson i Baron

W 10. odcinku "The Voice Kids" Julia Sionek zaśpiewała utwór "The Snow" Lenki. Trójka jurorów po dłuższym namyśle i kilku spojrzeniach odwrócili swoje fotele. Na ten widok młoda wokalistka na chwilę zaniemówiła, jednak zdołała ukończyć swój występ. Natasza, Cleo, Tomson i Baron byli zachwyceni wykonaniem Julii i zachęcali ją do wstąpienia do ich drużyn. W pewnym momencie na zasady programu zaczęła narzekać Natasza Urbańska.