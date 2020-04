TVP przejrzało archiwum. Po 3 dniach ciszy znów atakuje TVN

W ubiegłym tygodniu "Wiadomości" codziennie poświęcały sporą część swojego czasu antenowego po to, by emitować materiały szkalujące TVN. Stację nazywano "fabryką fake newsów" i zarzucano omijanie tematów niewygodnych opozycji.

Po kilku dniach ciszy, "Wiadomości" znów przypuściły atak. Tym razem poszło o informację o tym, że karty do głosowania już się drukują, mimo prawnego chaosu wokół wyborów. Zdaniem TVP, jest to manipulacja – i to niejedyna. TVN podał w wątpliwość powszechność wyborów korespondencyjnych w czasie, gdy szacunkowo kilkadziesiąt tysięcy osób objętych będzie kwarantanną. To również nie spodobało się reporterom TVP, którzy stwierdzili, że ustawa weszła w życie właśnie po to, by ludzie podlegający kwarantannie mogli zagłosować.