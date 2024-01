TVP miała być obiektywna i dla wszystkich. Na obietnicach się skończyło [OPINIA]

Nie zawsze chodzi o sztuczki techniczne i efekty specjalne. Oglądając nową TVP w wielu materiałach nie sposób nie wyczuć też swego rodzaju ironii, a może nawet politowania w stosunku do osób z obecnej opozycji. Trudno jednocześnie do końca stwierdzić, czy to dlatego, że czasem po prostu same się o to proszą, czy wynika to raczej z drobnych zabiegów organizacyjnych, technicznych i ekranowych, mających w gruncie rzeczy charakter manipulacyjny.