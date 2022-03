Tokio Hotel - przeniesienie trasy koncertowej - nowa data polskiego występu!

Codziennie dyskutujemy na temat tego, co jest właściwe i jak dalej mamy postępować. To po prostu nie jest w porządku, aby jak zwykle kontynuować to, co do tej pory robiliśmy i nie zamierzamy tego czynić. Jednocześnie muzyka zawsze była miejscem miłości, nadziei i jedności, a my staramy się znaleźć sposób, aby nadal dzielić się tym z Wami. Jesteśmy pewni, że wszyscy rozumieją, że nie możemy kontynuować naszej trasy zgodnie z planem, ale dziś możemy ogłosić, że z powodzeniem przenieśliśmy większość występów na nowe terminy w 2023 roku. Więcej informacji - wkrótce. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność. Z wyrazami miłości dla każdego z Was. Georg, Gustaw, Tom i Bill.