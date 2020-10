the four. bitwa o sławę

Informacja prasowa

The Four. Bitwa o sławę: Kim jest Martin Fitch? Przerwał karierę przez hejt…

Co tydzień za kulisami „The Four” czeka grupa śmiałków, którzy uważają, że jedno z miejsc w Wielkiej Czwórce powinno należeć do nich. W nadchodzącym odcinku jednym z nich będzie Martin Fitch – wokalista mieszkający na co dzień w Londynie. Pod tym pseudonimem skrył się Marcin Mroziński, który reprezentował Polskę na Eurowizji!

Podziel się

The Four. Bitwa o sławę (Materiały prasowe)