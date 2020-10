the four. bitwa o sławę

The Four. Bitwa o sławę: Igor Herbut wspomina Korę

Już 16 października „The Four. Bitwa o sławę” wraca na antenę Polsatu. Do rywalizacji o sławę i miejsce w programie stanie Bogusław Nawara. Wokalista wykona wielki hit Igora Herbuta – „Scarlett”! Czy jurorowi spodoba się ten występ? Oceniając to wykonanie Igor będzie wspominać Korę, która jako jurorka w „Tylko Muzyka. Must Be the Music” znalazła się w podobnej sytuacji.

Wchodząc na scenę uczestnicy „The Four. Bitwa o sławę” powinni mieć jurorów po swojej stronie, bowiem tylko oni mogą zdecydować, czy zostaną dopuszczeni do muzycznego pojedynku z Wielką Czwórką. Bogusław Nawara zdecydował się na bardzo odważny krok i zaśpiewał piosenkę Igora Herbuta. Juror nie miał łatwego zadania! materiały partnera (materiały partnera) Ten występ przypomniał Igorowi rozmowę z Korą na temat oceny własnych piosenek wykonywanych przez innych ludzi: – Z reguły Kora była w dziewięćdziesięciu procentach na „tak”. A ja uważam, że piosenki to są nasze dzieci. Do dzieci jesteśmy jednakowo surowi, ale też bardzo wyrozumiali. Co nie znaczy, że jesteśmy bezkrytyczni. materiały partnera (materiały partnera) Czy występ Bogusława Nawary zyska uznanie Igora Herbuta? Zobaczcie fragment! „Scarlett” w jego wykonaniu już 16 października w „The Four. Bitwa o sławę”.

