The Australian Pink Floyd Show - koncert przełożony - nowa data wkrótce!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz ze względów logistycznych zespół THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW niestety jest zmuszony, by przełożyć część swojej europejskiej trasy koncertowej. Polski występ formacji nie odbędzie się planowo tj. 14 marca '22 i zostaje przeniesiony na nowy termin, który wkrótce zostanie podany do informacji.