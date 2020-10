TEGO NIE WIECIE O POLSKICH GWIAZDACH! WYJĄTKOWE SPOTKANIA W WIECZORNYM TALK SHOW „MOONTALK”, W ACTIVE FAMILY!

W premierowym programie, 12 października, o godz. 22.00, wystąpi Hanna Śleszyńska - wyjątkowa kobieta i wspaniała aktorka. Magdalena Kasperowicz nie bez powodu zaprosiła ją do swojego pierwszego odcinka. Tak jak szczera i bezpośrednia jest Hanna Śleszyńska, tak szczera będzie z nią rozmowa. Dlaczego nie siada przed wyjściem na scenę? Dlaczego koledzy aktorzy lubią z nią chodzić do bufetu i jeździć w trasy? Dlaczego już nie robi sobie w życiu wyrzutów? Kto zawsze potrafi ją rozśmieszyć? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznacie w programie Moontalk. Hanna Śleszyńska opowie także o kompleksach, relacjach ze swoimi byłymi mężczyznami i ich obecnymi partnerkami, o paczworkowej rodzinie oraz o kłopotach motoryzacyjnych. W przytoczonych przez nią historiach będzie także o Irenie Kwiatkowskiej, Robercie De Niro i o radach Tadeusza Łomnickiego. Zdradzi rezultaty swoich eksperymentów przeprowadzonych na mężczyznach i zasypie Magdalenę oraz widzów mnóstwem anegdot i dowcipów, m.in. o ptaszkach, żabach i trójkątach.

W studiu Moontalk zagości także Michał Żebrowski. Już 13 października widzowie dowiedzą się, jaki naprawdę jest. Postrzegany jako zdystansowany w kontaktach międzyludzkich, odsłoni swoją drugą twarz. Wyjawi czy jest przesądny, gdzie przechadza się nago, czy uprawiał seks w miejscu publicznym, jakim jest szefem, o czym myśli przed snem, czym łatwo go zdenerwować i czy istnieją dla Niego tematy tabu. Szok? A to jeszcze nie koniec… Pojawią się również bardzo osobiste pytania: czy już uwierzył w siebie, gdzie i jak odpoczywa, co robi przed snem i czy nie ma dość swojego szaleńczego perfekcjonizmu. Opowie też jak uczył się aktorstwa od… taty, który nie jest aktorem. Będzie też o świecie filmu i teatru. Zdradzi jak wyglądała jego lekcja pokory na scenie, podczas współpracy z Borysem Szycem i Januszem Chabiorem. I kto bardziej dał Mu w kość? A na koniec odpowiedź na pytanie egzystencjalne - czy czuje się szczęśliwym człowiekiem i gdzie Go serce rwie!