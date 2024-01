Takiego serialu jak "1670" wcześniej nie było. "Żeby tylko tego nie spieprzyć!"

Michał Sikorski, aktor, ksiądz Jakub z serialu "1670": To, co się dzieje wokół serialu "1670", a przy okazji wokół mojej postaci i osoby, to czysty surrealizm. Jesteśmy kompletnie zaskoczeni, ale i zachwyceni tym wszystkim. Fascynuje nas z jednej strony ogromne zainteresowanie serialem, a z drugiej - tempo i głębokość przenikania motywów z niego wziętych do polskiej popkultury. No właśnie - te memy. Oglądam je oczywiście, na część trafiam sam, wiele innych podsyłają mi znajomi. Wiele z nich naprawdę bardzo mnie bawi. To rzeczywiście dziwne uczucie być bohaterem tylu memów. Dziwne, ale bardzo przyjemne.