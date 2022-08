Sylwia Bomba otworzyła się na temat pogrzebu byłego partnera. Nie kryła łez

Sylwia Bomba, którą widzowie poznali w show "Googlebox", ma za sobą trudny czas. Niedawno zmarł jej były partner. Choć nie byli w związku już od 16 miesięcy, nagła śmierć mężczyzny wstrząsnęła gwiazdą telewizji. Powód? 3,5-letnia córka Bomby straciła ojca. Teraz w szczerej rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem opowiedziała o pogrzebie i zdementowała nieprawdziwe informacje, które wcześniej pojawiły się w mediach. Przyznała, że rodzina jej byłego partnera poprosiła, by usiadła przy nich w kościele, jednak ta odmówiła. - To by było dopiero nieuczciwe - powiedziała. Dodała, że tata Antosi nie kontaktował się z córką od wielu miesięcy. Nie odebrał też ostatniego telefonu od Bomby. Gwiazda opisała przebieg uroczystości i wyznała, że poszła na nią tylko ze względu na córkę. Podczas pogrzebu zaskoczyła ją obecność paparazzich. Mimo wszystko udało jej się w spokoju porozmawiać z rodziną zmarłego Jacka i pogodzić z jego mamą. Co jeszcze powiedziała Bomba? Zobaczcie cały wywiad.