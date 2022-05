Sun Festival 2022 – Pokolenie X2 powstań

BONSON

Królu Złoty dobrze Cię widzieć! Szczecin w Kołobrzegu, czyli Bonson na scenie Sun Festival. Wiemy, jak wielu fanów ma Damian wśród słuchaczy polskiego rapu i w ogóle nas to nie dziwi, bo jego bezkompromisowość, szczerość i poczucie humoru sprawiają, że na jego koncertach zawsze jest po prostu świetnie! Jego ostatnie projekty zaostrzają apetyty, by zobaczyć na żywo, co tym razem przygotuje członek Almost Famous. Wiemy, że będę to najlepsze rzeczy!