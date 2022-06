Sun Festival 2022 – Największy festiwal lata ogłasza kolejnych artystów

KACPERCZYK

Maciek to liryka, Paweł to produkcja, a razem Bracia Kacperczyk tworzą duet jak żaden inny. Choć "Kryzys wieku średniego" to coś, co dało im wielu fanów, to na pewno żaden kryzys ich dotyczy, a już można głośno powiedzieć, że są w czołówce alternatywy w Polsce. Teraz usłyszymy ich na żywo na największym festiwalu lata w Polsce. Bracia rozbujają naszą scenę!