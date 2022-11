"Ślub od pierwszgo wejrzenia". Afera o papier toaletowy. Niebywałe, o co spierali się przed kamerami

- Nie wiem, jak można odebrać słowa "czy mogę się do ciebie przytulić?" jako próbę inicjacji kontaktu seksualnego. Chyba ktoś ma za wysokie ego, to chyba nie jest dziwne, że chciałabym się przytulić do mojego męża. A ty od razu powiedziałeś, że nie potrzebujesz bliskości i ja to uszanowałam i nie rzuciłam się na ciebie - tak Marta przedstawiła swoją wersję wydarzeń.