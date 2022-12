Prawdziwą męską przyjaźń zepsuła... kobieta? Pyrkosz nigdy jej tego nie wybaczył

Tym razem jednak relacja była zupełnie inna niż przed laty. To on grał ukochanego przez wszystkich seniora rodu Mostowiaków i trudno było sobie wy­obrazić serial bez niego. Miał na koncie wiele znakomitych ról i jego pozycja w świecie aktorskim była nieporównanie wyższa niż czasach, gdy kręcono "Janosika". Jeśli nawet zapomniał urazę sprzed lat, to zachowanie p. Ag­nieszki na planie odświeżyło mu pamięć. Ona twierdzi, że drażnił go jej młodzieńczy wygląd i zain­teresowanie mediów. "Nie mógł ścierpieć, że przyjechałam z Au­stralii i od razu zaczęli się mną interesować dziennikarze. Chciałam pisać książkę o serialu, zrobić z nim wywiad, ale zapytał, za ile. Czułam się przy Pyrkoszu jak dzier­latka i to go doprowadzało do sza­łu. On o mnie myślał, jak o kole­żance ze swojego pokolenia, która ma jedynie prawo reklamować klej do sztucznych szczęk. Nie mógł znieść, że nie jestem babuleńką".