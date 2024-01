Przełom ws. TVP Info. Nie wszystkie materiały przeszły weryfikację

Jak doskonale wiadomo, wskutek działań rządu ws. mediów publicznych serwis tvp.info jest niedostępny od 20 grudnia. Wchodząc w niego, jesteśmy odsyłani do strony głównej Telewizji Polskiej. Przez jakiś czas niedostępny był także kanał TVP Info, ale ten wrócił do nadawania 29 grudnia. Z kolei kanał stacji na YouTubie spotkał podobny los co stronę internetową. Jeszcze przed rewolucją miał 361 tys. subskrybentów, którzy mogli korzystać z 30 tys. treści. Wśród nich był m.in. kontrowersyjny serial "Reset".