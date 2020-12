Przedłużamy termin zgłoszeń w Konkursie na Piosenkę o Krakowie!

"Postanowiliśmy przedłużyć okres naboru piosenek na Konkurs, aby dać możliwość kreatywnego wykorzystania czasu pandemicznych ograniczeń wszystkim, którzy o Konkursie jeszcze nie słyszeli, lub słyszeli, ale z przeróżnych powodów nie zgłosili w nim udziału. Jeśli komuś zabrakło weny lub wiary w siebie to chcemy ich właśnie zmotywować do działania. Przed nami Święta i ferie zimowe, które będą zupełnie inne niż dotychczas. Podczas gdy pandemia zamyka nas w domach, my otwórzmy szeroko naszą wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Nie zapadajmy w zimowy sen twórczy, skupmy się na pracy nad tekstem, muzyką i emocjami w naszej piosence. To działa i owocuje wspaniałymi rezultatami – widzimy to już po ilości i jakości zgłoszeń, jakie do tej pory wpłynęły na Konkurs!"