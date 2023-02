Potajemnie nagrywała przez rok Rosjan. Dała nam wgląd w ich umysły

Co najważniejsze, reżyserka dociera też do ludzi, którzy są przeciwnikami tej wojny. Do Rosjan, którzy płaczą, boją się, chcą uciec z kraju. To także zawodowi żołnierze, którym udało się przeżyć i są na przepustce w domu. Mówią, że ich armia jest nieprzygotowana, źle wyposażona, brakuje jej wszystkiego. – Jesteśmy w dupie – mówi zwięźle jeden z żołnierzy. - Wojna jest chu...owa.