Poseł porównał sytuację LGBT do prześladowań Żydów. Dziennikarz nie wytrzymał i przerwał wywiad

Gościem Roberta Mazurka był poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dziennikarz zapytał go, czy zgadza się ze słowami swojego partyjnego kolegi Roberta Biedronia, który w rozmowie z agencją prasową Reuters porównał obecną sytuację środowiska LGBT w Polsce do tej, z którą zmagali się Żydzi w czasie II wojny światowej.

Poseł twardo obstawał przy swoim. - Rozpoczyna się w Polsce proces, który w prosty sposób ma prowadzić do odczłowieczania kogoś, kto ma inną tożsamość płciową - odpowiedział Gawkowski. Według niego sposób myślenia obecnego rządu w Polsce wobec LGBT i władz III Rzeszy w stosunku do Żydów są podobne.

Dziennikarz RMF FM nie był w stanie kontynuować rozmowy. - Są pewne granice i uważam, że te granice przez Roberta Biedronia, ale również przez pana, jeśli pan to usprawiedliwia, zostały przekroczone. (...) Powiem panu tak. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani jak Żydzi i to wszystko prowadzi do takiej sytuacji. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę - podsumował Mazurek i przerwał program w połowie.