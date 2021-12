"Planeta Singli. Historia trzecia: Test" - premiera już 3 grudnia!

PLANETA SINGLI. OSIEM HISTORII to osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Łączy je wspólny mianownik - bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikację randkową. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków, pokazany będzie oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukiwań miłości online. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza.