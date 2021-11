"Planeta Singli. Historia druga: Grzesznica" - premiera już 26 listopada!

Każdy z odcinków serialu PLANETA SINGLI. OSIEM HISTORII portretuje współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno – chęć znalezienia miłości. Te czasem słodko-gorzkie, a czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Wszyscy mogą się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza.