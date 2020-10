PIERWSZE RAZY GWIAZD TYLKO W PROGRAMIE MOONTALK, W ACTIVE FAMILY!

W poniedziałkowy wieczór, 26 października, w Moontalku, o godz. 22.00, pojawi się Szymon Bobrowski, który w tym roku obchodzi 25-lecie pracy artystycznej. To niebywale profesjonalny aktor z niebywałym poczuciem humoru, który uwodzi wszystkie kobiety, nie tylko ze sceny. W sztukach teatralnych wzrusza widza do łez. Będzie i zawodowo i prywatnie. O niesamowitych zdarzeniach na planie, o grze w zagranicznych produkcjach, o intymnych scenach z kozą, a także o krępującym braniu prysznica na scenie. Szymon opowie o swoim uwielbieniu dla płci przeciwnej, o 20 latach z jedną kobietą i dorastających nastolatkach. Będzie też kilka ciekawostek. Wyjawi w jakiej sytuacji dostał kiedyś w twarz oraz czy woda sodowa uderzyła mu do głowy.