Numer jeden w Polsce. Widzowie Netfliksa szaleją na jego punkcie

Trzeci sezon składa się tylko z siedmiu odcinków. We wstępie ukrywający się Assane stara się żyć z dala od żony i syna, co okazuje się być wyzwaniem ponad jego siły. Bohater postanawia więc wrócić do Paryża, aby złożyć rodzinie propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nie chce go opuścić, jego plany szybko legną w gruzach.