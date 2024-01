Nowy gigant na rynku. Zdeklasował konkurencję

Warto wspomnieć, że TV Republika okazała się znacznie chętniej oglądana od wPolsce.pl, stacji założonej w 2017 r. i należącej do spółki medialnej, która odpowiada za wydawanie m.in. tygodnika "Sieci". Jej udział w rynku wzrósł z 0,03 do 0,15 proc., ale dla to i tak duży sukces – w ogólnym rozrachunku przełożyło się to bowiem na 385,19 proc. skoku w notowaniach.