Nowa gwiazda. 1. miejsce w rankingu "najseksowniejszych kobiet"

"Główny problem miniseriali opartych na powieściach Cobena polega na tym, że są to... miniseriale. W materiale wyjściowych nie ma tyle treści, aby zrobić z tego osiem, trzymających w napięciu odcinków, a to co od siebie dodali scenarzyści Netfliksa jest płytkie i do bólu wtórne" – napisał krytyk "Decidera".