Nieruchoma twarz dziennikarki. "Co ona ze sobą zrobiła?"

Wyznała też, że 15-letni Igor zamierza studiować za granicą bez względu na to, jak wyklaruje się sytuacja polityczna. Racewicz zapewniła, że cieszy się z planów nastolatka i dopinguje go w tym, żeby – jak to powinni robić młodzi ludzie – szukał swojego miejsca na świecie i odkrył, co naprawdę chce robić w życiu.