Niemoralna, zagubiona. Symbolem stała się w Polsce przez przypadek

"Byłam na nią wściekła. Była to moja pazerność. Szykowałam się do innego wyzwania, że zagram sobie Hankę, która w teatrze była wspaniale zagrana. (…) No i tak się zdarzyło. A ja Anusię (Seniuk – przyp. aut.) rozumiałam, bo ja trochę wcześniej też się zakochałam i też odmówiłam roli u prof. Bardiniego, i on się obraził na mnie" – powiedziała Krakowska.