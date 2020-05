Nic się nie stało? Stało. Latkowski celowo musiał pominąć dziesiątki gwiazd. Także TVP [KOMENTARZ]

Latkowski wykorzystał to, że w Zatoce Sztuki organizowany był swego czasu cykl spotkań na rzecz Fundacji Przemek Dzieciom. Tam pojawiały się bardzo znane nazwiska. Część tych osób potem mimochodem popierała akcję "Ratujmy Zatokę Sztuki", gdy klub chylił się już ku upadkowi. Część gwiazd, których zdjęcia pokazał w swoim filmie o pedofilii, po prostu kiedyś były w Zatoce. To wystarczyło.

Gwiazdy gorszego sortu

W "Nic się nie stało" można dokładnie zobaczyć zdjęcie Renaty Kaczoruk i Kuby Wojewódzkiego, Nergala , Skiby. Poza Renatą panowie nie słyną z tego, że sympatyzują ani z TVP, ani partią rządzącą. Wydaje się więc jasne, że film był okazją, by im po prostu ostatecznie dowalić. Sprawić, że do końca życia będą się za nimi ciągnęły łatki ludzi, którzy w jakiś sposób mogli maczać palce w ohydnych sprawach, które rozgrywały się w Zatoce, wśród jej pracowników.

Byłeś, to na bank widziałeś

Największą szkodę Latkowski zrobił Szycowi. Trudno to opisać. Wytyka go palcem, bo Szyc tam pił . Bo tam był i imprezował. Na nic wyjaśnienia, co widział.

Trudno nawet czytać wiadomości, które teraz piszą internauci do Szyca. Straszne insynuacje i groźby śmierci. Autor "Nic się nie stało" prosił aktora o pomoc. Dostał ją, aktor napisał, co wiedział. Jak teraz Latkowski pomoże Szycowi po tym, co mu zrobił? Jak wytłumaczy widzom, że nie można wszystkich tych gwiazd wrzucać do tego samego wora co przestępców? Ale przecież nic się nie stało.