News 24 traci kolejnego prezentera. Zarząd nadawcy powiązany z gangiem

News 24 to nowy kanał informacyjny, którego start był zapowiadany już we wrześniu 2021 r., ale później przesunięto go na luty. Oficjalnie, choć nie bez problemów, kanał nadaje od 1 marca. I regularnie traci zatrudnionych specjalistów, których spółka Astro (nadawca) znalazła m.in. wśród byłych pracowników TVN, TVP czy Polsatu.