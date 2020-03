Netflix zachęca do pozostania w domach. Stworzył billboardy ze spoilerami serialów

W dobie pandemii koronawirusa wiele firm szuka coraz to bardziej innowacyjnych sposobów, by zachęcić ludzi do pozostania w swoich domach. Jedną z takich marek jest m.in. Netflix. Serwis streamingowy postanowił umieścić w kilku miastach na całym świecie billboardy ze spoilerami dotyczącymi popularnych seriali jak np. "Stranger Things", "Narcos" czy "Dom z papieru".