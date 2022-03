Największa muzyczna UCZTA tego roku

15 kwietnia, na chwilę przed rozpoczęciem trasy koncertowej "Uczta Tour ‘22", ukaże się najnowszy album sanah. Sama artystka określa go mianem "najważniejszego projektu w życiu". Tytułowa uczta to jednocześnie wyrażenie oznaczające miłe spędzanie czasu. Wspólne zasiadanie do stołu, przy którym ludzie mogą się zjednoczyć.