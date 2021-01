Monika Lewczuk o krytykowanym występie na Miss Polski 2020. "Muszę to przeanalizować"

Polsat jest konsekwentny. Choć pandemia koronawirusa wciąż trzyma nas w garści, to jednak stacja nie odwołuje swoich imprez. Po Sylwestrowej Mocy Przebojów postanowiła nie rezygnować także z wyborów Miss Polski 2020. W niedzielę 17 stycznia odbyła się impreza, podczas której Anna-Maria Jaromin została wybrana najpiękniejszą Polką ubiegłego roku.

Miss Polska to rzecz jasna nie tylko wybory, ale także prawdziwe show z wystepami gwiazd. Jedną z artystek zaproszonych na galę była Monika Lewczuk , która wykonała dwa covery hitów Dua Lipy – "Don’t Start Now" oraz "Levitating". 32-latka jeszcze przed swoim minikoncertem mocno cieszyła się z faktu, że została zaproszona. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli, bo w jednym momencie zapomniała tekstu piosenki.

Monika Lewczuk: "Czuję się coraz bardziej niezależną kobietą"

Internauci bardzo krytycznie odnieśli się do występu Lewczuk, zarzucając jej nie tylko brak znajomości tekstu, ale również fałszowanie. "Ja poproszę odszkodowanie za występ Lewczuk, bo mnie uszy bolą. Chcę to odzobaczyć", "Pani Monika Lewczuk właśnie profanuje piosenki Dua Lipa na Polsacie. Nawet nie zna tekstu" – napisali m.in. w mediach społecznościowych.

Lewczuk zdążyła się już odnieść do krytyki na swój temat. – Mam świadomość pomyłki tekstowej, która na pewno nie wpłynęła na moje samopoczucie i luz podczas występu, ale traktuje go też jako lekcje i przetarcie szlaku, jeżeli chodzi o występy w TV, których miałam do tej pory dość niewiele – napisała na InstaStories.