Misyjne realityshow TVP dla par. Nawet trudno to opisać

Lektor i lektorka zapewniają, że jest to program "inny niż pozostałe". W "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" pary będą wspierane, a nie wodzone na pokuszenie. Jednocześnie już w pierwszym odcinku do osamotnionych kobiet, pluskających się w basenie, dołącza przystojny i umięśniony trener. Gdy on prezentuje ćwiczenia, kamera najeżdża na jego ramiona, brzuch i pupę, po chwili tasuje półnagie ciała uczestniczek, a w tle leci sugestywna muzyka z filmów dla dorosłych.