Milioner i seryjny morderca wraca do sądu. Przyznał się w dokumencie HBO

Robert Durst w 1982 r. prawdopodobnie zabił swoją żonę, a 20 lat później dwie kolejne osoby, by zatuszować pierwszą zbrodnię. Rodzinna fortuna pomagała mu uniknąć kary przez dekady, ale prokuratura nie daje za wygraną.



Robert Durst ma odpowiedzieć za zbrodnię sprzed 20 lat (Getty Images)

W Los Angeles rozpoczął się kolejny proces Roberta Dursta. 76-latek jest spadkobiercą wielomilionowej fortuny, członkiem cenionej rodziny, a zarazem prawdopodobnym sprawcą kilku morderstw. Do tego bardzo nieostrożnym. Na przestrzeni ponad 30 lat nie dbał o alibi i zacieranie śladówNa przestrzeni ponad 30 lat nie dbał o alibi i zacieranie śladów, ale udawało mu się uniknąć kary. Do momentu, gdy przez przypadek przyznał się do zbrodni, a jego słowa zostały nagrane na taśmę. W 2015 r. podczas nagrywania serialu dokumentalnego HBO "The Jinx" ("Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta"), Durst miał wpięty mikrofon. Kiedy wyszedł do łazienki i myślał, że nikt go nie słyszy, powiedział na głos: "Co ja takiego zrobiłem? Zabiłem ich wszystkich, oczywiście".

Prawdopodobnie pierwszą ofiarą Dursta była jego żona, Kathie McCormack. Kobieta zniknęła w styczniu 1982 r. Mąż składał zeznania niezgodne z faktami (rzekomo pojechała do ich nowojorskiego mieszkania), kilka tygodni wcześniej Kathie wylądowała w szpitalu ze śladami pobicia. Ale milionerowi niczego nie udowodniono. W 2017 r., na wniosek rodziny, Kathie McCormack została uznana za zmarłą.

W 2001 r. Robert Durst zamordował sąsiada, Morrisa Blacka. W aucie milionera znaleziono pistolety i piłę, którą poćwiartował ciało ofiary. Durst wymknął się wtedy policji, ale wpadł przez drobną kradzież w sklepie. Przed sądem tłumaczył, że sąsiada zabił przez przypadek ("broń sama wypaliła") i działał w obronie własnej. Fakt, że zwłoki poćwiartował, wsadził do worków i wyrzucił do Zatoki Meksykańskiej, nie przekonał ławników do uznania go winnym morderstwa.