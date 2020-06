Medioznawca o TVP: ” Taki kult jednostki widziałem ostatnio w kronice o urodzinach Bieruta”

Dr Łukasz Szurmiński, medioznawca i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, ocenia w tygodniku ”Polityka”: - Niewiele ma to wspólnego z dziennikarstwem. Wszystkie tematy są narzędziem do promocji jednego kandydata i bezpardonowej krytyki drugiego.

- Zamiast materiałów dziennikarskich mamy felietony propagandowe, jakby je przygotowywał sztab wyborczy Dudy. To jest propaganda toporna, nachalna, prymitywna i rażąco jednostronna.

- W rzetelnym materiale my nie powinniśmy wiedzieć, komu kibicuje dziennikarz. A tu wiemy po pierwszych dwóch zdaniach i po napisie na belce u dołu ekranu, po której stronie jest sympatia. TVP odrzuciła podział na informację i komentarz. Mamy tu czarno – biały świat: albo materiał jest o dobrym i troskliwym prezydencie Dudzie, którego wszyscy Polacy kochają, albo o podłym i knującym przeciw Polsce złowieszczym Rafale Trzaskowskim . Zamiast obiektywnych wiadomości oglądamy materiały promocyjne, reklamówki i teledyski reklamujące Andrzeja Dudę , jak np. ”Mobilizacja wyborcza” redaktora Macieja Sawickiego. To była taka totalitarna laurka.

Trzaskowski okazał się też zwolennikiem lewackich antyfaszystów z organizacji Antifa. Z TVP dowiedzieliśmy się, że to organizacja związana z Georgem Sorosem, a Trzaskowski otacza ją opieką.

Zagrano uchodźcami, których, zdaniem TVP, Trzaskowski „chce podstępem sprowadzić do Polski kilkadziesiąt tysięcy”.

Wątek religijny: Trzaskowski „pod wpływem fascynacji XVII-wieczną filozofią Barucha Spinozy odrzucił Chrystusa i manifestuje niechęć do Kościoła”.

To był jeden z pierwszych ataków na Rafała Trzaskowskiego w TVP i TVP Info, po tym jak pojawił się on w wyścigu wyborczym i sondaże dały mu dobry wynik.

Niepisana zasada mówi, że dzieci do polityki nie mieszamy. Tu została złamana.

– Dlaczego pan wraz z żoną wycofał dzieci z przygotowań do pierwszej komunii świętej?

Wszystko zaczęło się od ataku na dziecko. W Nowym Tomyślu dziennikarz TVP Info pytanie do Rafała Trzaskowskiego przeczytał z kartki.

No i wreszcie LGBT, czyli skrajnie lewicowa ideologia (nie ludzie), która chce seksualizować i deprawować polskie dzieci, a której Trzaskowski jest zwolennikiem.

”Wspierają go artyści, naukowcy i sportowcy, jak Polska długa i szeroka” – mówił z zachwytem w głosie w swoim materiale ”Przedwyborcza mobilizacja” redaktor TVP Maciej Sawicki.

W tym samym czasie TVP mówiła o Andrzeju Dudzie, że chroni polskie rodziny, kocha polskie dzieci, inwestuje w wielkie przedsięwzięcia, buduje drogi, mosty i stacje kolejowe, dał nam 500 +, 300+, trzynastą emeryturę, podwyżki płac, wcześniejszy wiek emerytalny, a do tego broni tradycji, kocha Kościół, kocha Polskę, liczy się z nim Donald Trump , a ludzie kochają go ”na wschodzie, zachodzie, północy i południu Polski, na wsiach, w miasteczkach i dużych miastach”.

Podobne materiały pojawiały się w ”Wiadomościach” co wieczór przez ostatni miesiąc. Odpowiednio dobierano komentatorów (zazwyczaj z mediów narodowo-katolickich); paski u dołu ekranu atakowały kandydata Koalicji Obywatelskiej ("Festiwal wpadek Trzaskowskiego", "Trzaskowski zrezygnował z uczciwości", "Trzaskowski wspiera LGBT i antyklerykalizm"), a materiały o nim ilustrowano zdjęciami zamieszek, walk z policją czy tańczących drag queen. Do tego dopierano pasujące pod tezę głosy ”zwykłych Polaków” z ulicy: Duda jest dobry i szlachetny, a PO nic nie zrobiła, tylko kradła.

Co na to Trzaskowski? Pozwał w końcu TVP, uznając, że telewizja narodowa naruszyła jego dobra osobiste, podając nierzetelne, niezweryfikowane i tendencyjne informacje o nim.

TVN krytykuje opozycję

Press Service podał, że od 3 do 16 czerwca w "Wiadomościach" pojawiło się w sumie 227 materiałów o kandydatach na prezydenta. 97 dotyczyło Andrzeja Dudy, z czego 94 (czyli 97 proc.) miało pozytywny wydźwięk, a trzy - neutralny. Nie było materiałów o negatywnym wydźwięku.

Beton jest już zabetonowany

Dr Piotr Osęka: - TVP odrzuciła wszelkie pozory dziennikarstwa. Oni przyznają, że są propangadzistami. Racja jest po ich stronie, więc oni tę rację propagują. Nawet, jak mówią o pogodzie, to mówią, że Duda pomaga zalanym przez powódź, a tymczasem Trzaskowski zrzuca ścieki do Wisły.

Zdaniem Osęki nie można przykładać do tej nowej sytuacji starych narzędzi badawczych:

- Kiedyś liczono, ile minut w TVP ma rząd, a ile partie opozycyjne. Teraz to liczenie nie ma sensu. Co z tego, że Duda ma np. 40 proc. czasu, a Trzaskowski 35 proc., jeśli Duda w tym czasie jest wyłącznie chwalony i przedstawiany jako zbawca narodu, a Trzaskowski przez cały swój czas opisywany wyłącznie jako zdrajca.

- Takiego kultu jednostki nie stosował nawet Jaruzelski czy Gierek. To są hołdy – i mówię to z całą odpowiedzialnością – które składano Bierutowi. Można to zobaczyć w Polskiej Kronice Filmowej z 1952 roku, na 60. urodziny Bieruta. Tam też mówią, że ”cały naród kocha towarzysza prezydenta”.