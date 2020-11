Materac dla dziecka - jaki będzie najlepszy?

Zdrowy, spokojny i odpowiednio długi sen jest istotny niezależnie od wieku. Dla niemowląt, dzieci i nastolatków właściwy wypoczynek nocą jest podstawą prawidłowego rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego. Jaki materac będzie najlepszy dla Twojej pociechy?

Dlaczego sen jest tak ważny dla najmłodszych?

Młody organizm, który nieustannie się rozwija i każdego dnia w codziennym funkcjonowaniu wykorzystuje mnóstwo energii, wymaga odpowiednio długiego odpoczynku. Noworodek potrzebuje od 16 do 18 godzin snu w ciągu doby, z kolei drzemki i nocny sen niemowlęcia powinny trwać łącznie 14 godzin, a dwulatka ‒ 13 godzin. Przedszkolak musi spać 10 godzin, uczeń ‒ o godzinę krócej, a nastolatek u schyłku dorosłości potrzebuje około 8 godzin nocnej regeneracji, podobnie jak jego rodzice.

W trakcie nocnego wypoczynku cały organizm wypoczywa, wzmacnia się jego odporność, następuje wyrzut hormonu wzrostu, a także odnawiają się i tworzą nowe połączenia między neuronami, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju intelektualnego i umiejętności zapamiętywania informacji. Tak samo ważna jak długość snu jest jego wygoda i spokój. Zatem odpowiednio dobrany materac ma ogromny wpływ nie tyle na długość i komfort odpoczynku Twojej pociechy, co po prostu na jej prawidłowy rozwój. Na co musisz zwrócić uwagę, wybierając materac dla dziecka?

Jak wybrać materac dla niemowlaka?

W okresie niemowlęcym, kiedy maluchy intensywnie rozwijają się fizycznie, kształtują się u nich przyzwyczajenia z zakresu motoryki dużej, np. utrzymywanie prostych pleców w trakcie siedzenia. Właśnie te nawyki, a także zdrowy materacyk, który podczas snu odciąża kręgosłup, wpłyną w przyszłości na prawidłową postawę ciała. Idealny materacyk dla niemowlęcia powinien być wykonany z bezpiecznych materiałów wysokiej jakości i odporny na zabrudzenia i wilgoć. Zawsze zwracaj uwagę na certyfikaty i atesty, których nazwy są Ci dobrze znane. Pamiętaj, że ciało filigranowej pociechy daje niewielki nacisk na powierzchnię materaca, dlatego modele dla niemowląt produkuje się z wygodnej pianki, a nie z wykorzystaniem wyczulonych na ciężar ciała sprężyn, które są tak popularne w modelach dla uczniów i dorosłych. Wielkość materaca należy dostosować do wymiarów wybranego łóżeczka ‒ najpopularniejsze formaty to 60 × 120 cm i 70 × 140 cm.

Wśród rekomendowanych materacyków dla dzieci w pierwszych miesiącach życia wyróżniają się modele z pianki polskiej marki Hilding Anders. Produkty odpowiadające na potrzeby najmłodszych śpiochów otrzymały pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, dlatego wybierając je, masz pewność, że sięgasz po sprawdzony, godny zaufania materacyk najwyższej jakości. Wszystkie modele mają wysokość 11 cm, a ubrano je w wodoodporny pokrowiec Lotus, który ułatwia utrzymanie produktu w czystości. Wkłady wykonane z pianki są elastyczne i przewiewne. Model Kołysanka utwardzono antyalergiczną warstwą z kokosu i lateksu, a model Safety Smyk wyprofilowano w taki sposób, aby obwód był wyższy od blatu materacyka. Dzięki temu sprawdzi się on w podróży czy na pikniku, bo można korzystać z niego samodzielnie, bez ramy łóżka.

Popularne są także materace dla dzieci IKEA, zazwyczaj kupowane w szwedzkiej sieciówce razem z łóżeczkiem. Warto wybrać droższe modele ze zdejmowanym pokrowcem. Wszystkie materace wykonano z pianki poliuretanowej w rozmiarze 60 × 120 cm. Zimna pianka zastosowana w najdroższym cechuje się wysoką sprężystością (35 kg/m3).

Najważniejsze cechy materacy dziecięcych

Kiedy szkrab wyrasta na przedszkolaka i ucznia, przed materacem należy postawić zupełnie nowe wyzwania. Jedzenie na łóżku, beztroskie zabawy i szaleństwa we własnych czterech kątach wymagają odpowiedniego przygotowania ‒ materacyk dziecka koniecznie przykryj specjalnym ochraniaczem, który w razie zabrudzenia, podobnie jak pościel, możesz wyprać w pralce.

A jaki rodzaj materaca wybrać? Najpopularniejsze są materace piankowe i sprężynowe. Te pierwsze są przewiewne i dobre dla małych alergików. Pianka wysokoelastyczna lub termoelastyczna dostosowuje się do kształtu ciała, dzięki czemu świetnie odciąża kręgosłup zmęczony całym dniem aktywności. Jest szczególnie zalecana tym pociechom, które śpią na boku, bo pianka odciąża barki, miednicę i biodra. Z kolei materac sprężynowy dostosowuje się precyzyjnie do punktów nacisku ciała na jego powierzchnię, dlatego jest zalecany dla dzieci co najmniej sześcioletnich, bo młodsze pociechy o relatywnie niewielkiej wadze nie skorzystają jeszcze z tej najważniejszej zalety. Wyśmienicie wyśpią się w nim dzieci śpiące na wznak i na brzuchu. Materac sprężynowy zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i prawdziwy komfort leżenia.

Co do stopnia twardości, to dla dzieci najlepiej wybrać materac o średniej twardości lub twardy (oznaczone przez producentów jako H2 lub H3), bo w miękkim (H1) trudniej jest się obrócić, a bardzo twardy (H4) nie będzie dla nich wystarczająco wygodny.

Najlepsze rozmiary materacy dla przedszkolaków i uczniów to takie o szerokości od 70 do 90 cm i długości od 160 do 200 cm, a ich wielkość należy oczywiście dobrać do łóżka. Z tych największych, o ile są dobrej jakości, korzystać będzie mógł dzisiejszy smyk nawet jako nastolatek.