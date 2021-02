Magda Mołek poparła protest mediów. Spłynął na nią hejt

Strajk ten poparło wiele gwiazd. Zrobiła to również Magda Mołek, która jeszcze niedawno sama pracowała w TVN. "Ta czarna plansza to protest wobec zakusów niby-władzy, by wprowadzić nowy podatek - w praktyce haracz - od reklam, czyli głównego a czasem jedynego źródła dochodu prywatnych mediów: telewizji, radia, gazet, treści internetowych. Nie będzie ich stać, by działać i tworzyć NIEZALEŻNE treści" – napisała.