Latynoskie Telenowele z nagrodami EMMY oraz rekordami oglądalności w globalnym streamingu dostępne dla polskiej widowni

Śladem Rubi i Teresy podąża kolejna główna bohaterka – Paloma, którą poznajemy w telenoweli "First Lady" (oryg. "Primera dama") dzięki platformie RED GO VOD. Ta młoda kobieta za wszelką cenę pragnie zostać pierwszą damą Kolumbii. Jest tak zdeterminowana, by tego dokonać, że będzie dążyła po trupach do osiągnięcia celu. Droga nie będzie łatwa, ponieważ, aby zdobyć serce prezydenta, musi wcześniej zyskać zaufanie jego żony. Piękno, uroda i odwaga to atuty głównej bohaterki, które pomogą jej osiągnąć marzenia – nawet jeśli cenę za to będzie musiał zapłacić ktoś więcej, niż ona sama. Paloma zdecydowanie nie jest konwencjonalną bohaterką telenoweli. Zależało nam na pokazaniu kogoś, kto stawia władzę ponad miłość. Poza tym stosuje wiele nieetycznych chwytów, by piąć się wyżej na drabinie klasowej – mówi Germán Porras, reżyser telenoweli.