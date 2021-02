Kwas hialuronowy a codzienne potrzeby naszej cery

Jak powinna wyglądać pielęgnacja cery?

Kwas hialuronowy nie tylko dla cery dojrzałej

Może się wydawać, że kwas hialuronowy to substancja, która zdominowała wyłącznie kosmetyki do cery dojrzałej. Rzeczywiście bardzo często spotkamy go właśnie w takich produktach, a to dlatego, że jego główne właściwości to wspieranie tworzenia ważnych włókien kolagenowych oraz wiązanie wody w skórze. Dzięki temu cera odzyskuje dawną jędrność, zmarszczki są mniej widoczne, a my sami zauważymy w lustrze różnicę. Kwas hialuronowy naturalnie występuje w naszym organizmie, jednak gdy zachodzą procesy starzenia, to najzwyczajniej zaczyna go nam brakować.