KRRiT doszukuje się powiązań TVN z Rosją. "Przesłali dość bezczelną odpowiedź"

- Tymczasem dochodzą do nas niepokojące doniesienia medialne o powiązaniach z Rosją spółek wchodzących w skład konsorcjum właścicielskiego TVN. Wzbudziło to nasze duże zaniepokojenie. Dlatego postępowanie trwa długo, bo TVN odmówił udzielenia informacji. Wysłałem do zarządu TVN żądanie ujawnienia, kto jest w strukturze. Oni przysłali dość bezczelną odpowiedź. Sprawdzamy teraz, kto jest kim i jakie są powiązania - twierdzi Maciej Świrski.